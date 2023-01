Zelenskyj ber om fortgang i våpenhjelpen

– Vi står sterkt, til tross for daglige kamper i Øst-Ukraina, sa Zelenskyj i sin videotale til Verdens økonomiske forum i Davos onsdag.

Den ukrainske presidenten sa videre at Russland «eksporterer terrorisme», og han sa også at han ikke er bekymret for sin personlige sikkerhet.

– Tiden den frie verden bruker på å tenke, benytter terrorstaten til å drepe, sa Zelenskyj.

Utenlandske regjeringer har ifølge den ukrainske presidenten gjentatte ganger nølt altfor mye med å konfrontere Russland, før de til slutt ender opp med å ta de riktige beslutningene.

– Tyranniet er i ferd med å løpe fra demokratiet. Leveransene av vestlige stridsvogner er nødt til å skje før en ny invasjon av russiske stridsvogner, sa Zelenskyj.