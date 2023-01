Ukrainsk ulykkeshelikopter hadde tidligere fraktet norske oljearbeidere

Det skriver Teknisk Ukeblad.

Minst 14 personer mistet livet da et helikopter styrtet ved en barnehage i Kyiv-forstaden Brovary onsdag morgen. Blant de omkomne er Ukrainas innenriksminister Denys Monastyrskyj. Årsaken er ikke kjent. Allerede tidligere på dagen ble det kjent at helikopteret var av samme Airbus H225 Super Puma-type som tidligere var i bruk i Nordsjøen.

Nå er det altså bekreftet at det bestemte helikopteret fløy på norsk register for CHC Helikopter Service i Nordsjøen. Det var et helikopter av samme type som havarerte ved Turøy 29. april 2016 og kostet 13 mennesker livet. Etter Turøy-ulykken var det slutt på å bruke H225 Super Puma på norsk sokkel. I dag er det ingen operatører som bruker det til plattformene, selv om flyforbudet for typen er blitt opphevet. Helikopteret som styrtet onsdag morgen ble levert til Ukraina via Airbus i 2020, etter en oppgradering til typen H225M.