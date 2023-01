Isbjørn drepte kvinne og ettåring i Alaska

– Foreløpige meldinger går ut på at isbjørnen tok seg inn i landsbyen og jaget flere mennesker der. Bjørnen angrep og drepte en voksen kvinne og en mindreårig gutt før den ble skutt av en lokal innbygger, heter det i en kunngjøring fra politiet.

Hendelsen fant sted i Wales på vestkysten av Seward-halvøya.

Isbjørner angriper svært sjelden mennesker, og slike angrep kostet i årene 1870 til 2014 bare 20 mennesker livet i verden, ifølge den canadiske organisasjonen Polar Bears International.

Isbjørn ble rødlistet av Verdens naturvernunion (IUCN) i 2010, og bestanden er sterkt nedadgående. Det skyldes blant annet isforhold som er i endring som følge av global oppvarming.

Landsbyen Wales har rundt 150 innbyggere og ligger ved Beringstredet mellom USA og Russland. Innbyggerne er i hovedsak iñupiatfolk.

I 1990 ble en mann drept av en isbjørn i landsbyen Point Lay, nord for Wales. Senere sa biologer at isbjørnen kunne se ut til å lide av sult.

Forskere slo i 2019 fast at endringer i sjøishabitatet til bjørnene sammenfalt med beviser på at de i større grad oppholder seg på land. Dermed øker sannsynligheten for møter mellom mennesker og isbjørner, ifølge forskerne.