Møtet i Brussel begynte onsdag, og et viktig tema er hvordan hjelpen til Ukraina kan trappes opp.

– Vi har ingen indikasjoner på at Putins mål har endret seg, sa Geoana.

– 2023 vil bli et vanskelig år, og vi må støtte Ukraina så lenge det er nødvendig, la han til.

Geoana understreket at Nato må styrke forsvarsindustrien og ta i bruk ny teknologi for å kunne kjempe morgendagens kriger.

– Gjørme og blod

Rob Bauer, leder for Natos militærkomité, sa at krigen i Ukraina har vist at det er nødvendig å kunne utkjempe både morgendagens og gårsdagens kriger.

Moderne krigføring handler både om bits, roboter, gjørme og blod, ifølge Bauer.

I forkant av samtalene i Brussel møtte USAs forsvarssjef Mark Milley sin ukrainske kollega Valerij Zaluzjnyj i Polen tirsdag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltok onsdag på Verdens økonomisk forum i Davos i Sveits.

Det gjorde også Tysklands statsminister Olaf Scholz. Han sa i en tale at Ukraina forsvarer seg med stor suksess og et imponerende mot.

Tyske stridsvogner

Natos forsvarsministre skal møtes på den amerikanske militærbasen Ramstein i Tyskland fredag. I forkant av dette møtet har det vært et økende press på den tyske regjeringen, som må gi grønt lys dersom tyskproduserte Leopard-stridsvogner skal sendes til Ukraina.

Scholz valgte å unngå temaet i talen han holdt i Davos. I stedet gjentok han at store beslutninger om våpenleveranser vil bli tatt i samråd med USA og andre land som Tyskland samarbeider med.

Den amerikanske avisa The New York Times skriver at konflikten i Ukraina har utviklet seg til en artilleridrevet utmattelseskrig. Begge sider satser hardt på artilleriangrep, og vestlige kilder anslår at Ukrainas hær bruker 90.000 artillerigranater i uka.

Forbruket er omtrent dobbelt så stort som det forsvarsindustrien i USA og europeiske land klarer å levere, ifølge The New York Times. USA skal derfor være i ferd med å hente ut store mengder ammunisjon fra lagre.

Putin-besøk

Også på russisk side har forsvarsindustrien fått stor betydning. President Vladimir Putin besøkte onsdag en våpenfabrikk i St. Petersburg der han roste de ansatte og sa at de spiller en viktig rolle for å sikre en «uunngåelig seier» i Ukraina.

– Seieren er en sikker sak, det er jeg ikke i tvil om, sa Putin.

Han deltok også i en markering av at 80 år er gått siden sovjetiske styrker brøt gjennom de tyske nazistenes beleiring av St. Petersburg – som den gang het Leningrad.

Hvor mange som så langt er drept i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Forsvarsledelsen i USA anslo i november at om lag 200.000 soldater var blitt drept eller såret – omtrent like mange på russisk og ukrainsk side.