Ifølge Bloomberg kan selskapet kunngjøre stillingskutt allerede onsdag.

En talsperson for Microsoft sier til nyhetsbyrået AFP at de ikke vil kommentere det de omtaler som rykter.

Ifølge oversikter over bransjen har Microsoft over 220.000 ansatte. I fjor kuttet selskapet staben i to runder.

En eventuell kunngjøring av nye kutt vil komme en uke før Programvaregiganten legger fram resultatet for siste kvartal i fjor.