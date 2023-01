Noe lavere inflasjon i Storbritannia i desember

Boligkostnader og tjenester knyttet til bolig – primært strøm gass og brensel – bidrar mest til prisveksten. Også mat og drikke trekker inflasjonen oppover, viser tall fra det britiske statistikkbyrået ONS.

På månedsbasis steg konsumprisindeksen med 0,4 prosent i desember. I samme måned i 2021 gikk den opp med 0,5 prosent.

Finansminister Jeremy Hunt ønsker nedgangen velkommen, men sier regjeringen må holde seg til si plan for å få inflasjonen ned.

– Høy inflasjon er et mareritt for familiebudsjetter, ødelegger for investeringer i næringslivet og fører til streiker, så uansett hvor vanskelig det er, så må vi holde oss til planen, sier Hunt.

Regjeringens mål er å halvere inflasjonen i løpet av året, i tillegg til å redusere gjelden og skape økonomisk vekst.