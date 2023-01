Fredag søkte Medvedev asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes. Han er den første avhopperen som har kommet til Norge, men ikke den første i Europa.

I september i fjor landet fallskjermjegeren Pavel Filatjev i Paris. På teatralsk vis rev han passet sitt i to og kastet det i do. Så søkte Filatjev asyl. Få dager tidligere hadde han publisert boka «ZOV» der han skildret sine opplevelser fra krigens to første måneder.

Skrev dagbok om krigsforbrytelser



Dermed ble han den første profilerte avhopperen fra det russiske forsvaret siden invasjonen av Ukraina 24. februar 2022. Etter den strabasiøse reisen, der han blant annet var pågrepet en periode i Tunisia, har Filatjev villig uttalt seg til vestlige medier.

Blant annet har han forklart hvordan han og medsoldatene først etter at invasjonen var i gang fikk vite hva som skulle skje. Den canadiske kringkasteren CBC skriver at han selv avviser at han var vitne til krigsforbrytelser, men at han skrev i detalj om krigsforbrytelser i boka si.

I konflikt med hjelpere

I likhet med en rekke andre avhoppere fikk Filatjev hjelp av menneskerettighetsorganisasjonene Gulagu.net og New Dissidents Foundation (NDF). Det har imidlertid oppstått konflikt mellom Filatjev og sistnevnte organisasjon. Spanske El Pais skriver at Filatjev opprinnelig sa fra seg rettighetene til boka til NDF og et fond til støtte for Ukraina. Senere gikk han tilbake på dette i retten og hevdet at han hadde undertegnet denne kontrakten med påholden penn.

– Jeg stoler ikke lenger på ham, sier Vladimir Osetsjkin, som er leder for NDF og grunnlegger av Gulagu.net.

Han mener Filatjev trolig ønsker å tjene mer penger, men at det også er en mulighet for at han har blitt utpresset av russisk hemmelig politi. Til El Pais sier Filatjev at det heller er Osetsjkin som forsøker å svindle ham.

Butsja-avhopper

I november søkte Nikita Tsjibrin asyl i Spania. Også han ønsket å fortelle om sine opplevelser som russisk soldat under invasjonen og krigen. Tsjibrins historie vakte oppsikt fordi han hadde vært i Butsja under massakren der og var vitne til mange krigsforbrytelser, skriver CNN.

Selv hevder han at han ikke begikk noen forbrytelser. Men brigaden Tsjibrin var en del av, er i sin helhet underlagt amerikanske sanksjoner etter å ha drept minst 50 sivile i Kyiv-forstaden Butsja i mars 2022.

Også avhoppere i andre land, deriblant USA, har fått oppmerksomhet for sine fortellinger om krigen.

Første fra Wagner

Det som gjør Andrej Medvedevs historie unik, er at han er den første avhopperen fra den private Wagner-gruppen, ifølge BBC.

Wagner er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland. De har i økende grad blitt brukt som frontlinjesoldater i krigen mot Ukraina og har i det siste blitt særlig profilert i forbindelse med kampene rundt Bakhmut og Soledar. Metodene deres er beryktede – Medvedev hevder han har vært vitne til krigsforbrytelser, og både norsk og internasjonalt politi skal være svært interessert i å avhøre ham.

– Det er gått mange historier om hva som har skjedd med avhoppere fra Wagner-gruppen. Det har ikke gått så veldig bra. Jeg vil tro at PST også må foreta grundige analyser knyttet til hans egen sikkerhet, sier Medvedevs advokat Brynjulf Risnes til TV 2.

I tillegg til de nevnte soldatene må det også nevnes at en rekke russere har reist fra landet siden krigens begynnelse. Særlig unge, velutdannede russere har reist utenlands og ikke kommet tilbake – før jul rapporterte regjeringen at rundt 100.000 IT-ansatte nå oppholder seg utenfor Russland.