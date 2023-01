Uendret pengepolitikk i Japan ga svakere yen

Hovedindeksen Nikkei 225 hadde steget med 2,5 prosent da børsen stengte, mens den bredere Topix-indeksen gikk opp 1,7 prosent.

Sentralbanken overrasket markedet forrige måned da den utvidet det tillatte renteintervallet for 10 års statsobligasjoner. De siste dagene har dette rentemålet blitt brutt flere ganger, og mange spekulerte derfor på om det ville bli innstramminger etter et to dager langt møte som nå er avsluttet.

I flere måneder har banken latt være å følge den globale trenden med innstramming av pengepolitikken. Banken mener landet foreløpig ikke opplever vedvarende høy inflasjon.