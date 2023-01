«El Chapo» ber Mexicos president om hjelp

– I løpet av de seks årene Joaquin har vært i USA har han ikke sett sola, sier Guzmáns advokat José Refugio Rodriguez.

Guzmán sender et SOS-signal til López Obrador, sier Rodriguez. Ifølge ham får 65-åringen kun lov til å gå utendørs tre ganger i uka til et lite område der han ikke får sett sola. I tillegg får han ta imot færre besøk og ta færre telefonsamtaler enn andre innsatte, sier advokaten i et intervju med Radio Formula.

– Han lider under psykologisk pining, sier Rodriguez. Han legger til at mangelen på sollys heller ikke er bra for den fysiske helsa til narkobaronen, som ledet det mektige Sinaloa-kartellet.

Guzmán soner en livstidsdom ved et høysikkerhetsfengsel i Colorado, etter å ha blitt dømt for blant annet narkotikasmugling, hvitvasking og våpenlovbrudd i 2019.

En av sønnene hans, Ovidio Guzmán, ble pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker tidligere i januar. 29 personer ble drept i forbindelse med aksjonen der han ble pågrepet.