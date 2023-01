Fredsprisvinner Maria Ressa frikjent for skatteunndragelse

Ressa har vært en skarp kritiker av landets tidligere president Rodrigo Duterte og hans såkalte krig mot narkotika. Like før han gikk av, fikk Ressa ordre om å stenge ned Rappler, som er et nettsted for uavhengig gravejournalistikk, og som hun selv grunnla i 2012.

Det er reist minst sju saker mot Ressa der hun må kjempe mot anklager om alt fra skatteunndragelse til brudd på loven om utenlandsk finansiering.

I en uttalelse etter frifinnelsen omtaler Ressa den som en seier for fakta, sannhet og rettferdighet. Videre kaller hun anklagene for politiske motiverte, og hevder at de var ment å hindre journalister fra å jobbe.

Ressa vant Nobels fredspris i 2021 sammen med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov.