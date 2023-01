Meldinger om pågripelser etter Dnipro-markering i Moskva

Fire personer ble pågrepet i sentrum av den russiske hovedstaden tirsdag kveld, ifølge organisasjonen OVD-Info.

Det ble mandag kveld etablert et lite minnested ved et monument til den ukrainske poeten Lesia Ukrajinka. Det ble lagt ned blomster og et svart-hvitt-bilde av den raserte boligblokka.

Siden møtte flere og flere mennesker opp med blomster, noen av dem blå og gule som det ukrainske flagget. Enkelte la ned kosedyr til minne om barna som ble drept i angrepet. Flere forbipasserende stoppet opp og begynte å gråte, skriver nyhetsbyrået DPA.

Offentlige demonstrasjoner mot krigføringen i Ukraina slås hardt ned på og har blitt svært sjeldne i Russland. Det har knapt vært noen store demonstrasjoner mot invasjonen av nabolandet de siste månedene.