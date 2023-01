Letearbeidet stanses i ruinene av boligblokk i Dnipro

– Sjansene for å finne noen i live nærmer seg dessverre null, sier ordfører Borys Filatov. Han legger til at enkelte kan ha blitt så herjet av flammene og fallende ruiner at de kan være vanskelig å finne, legger han til.

Siden lørdag er 45 blitt funnet døde, blant dem seks barn. Rundt 80 ble skadd, og fortsatt får 28 behandling på sykehus. For mange av dem er tilstanden kritisk.

Letemannskapene har ryddet unna nesten 10 tonn med rester fra den sprengte blokka, ifølge byrådet i Dnipro. Rundt 400 mennesker mistet hjemmet sitt. 72 leiligheter er helt ødelagt, mens ytterligere 236 har fått skader som ikke lar seg reparere.

Angrepet er et av de verste mot sivile siden Russland invaderte Ukraina i februar. Russland nekter for å stå bak.