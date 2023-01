Der antydet Arestovytsj at minst 41 mennesker ble drept i angrepet. Han sa også at det så ut til at rakettene hadde falt ned på boligblokken etter å ha blitt skutt ned av det ukrainske luftforsvaret.

Meldingen førte til sterke reaksjoner i befolkningen.

Rådgiveren kunngjorde avgangen sin på Facebook og beklaget samtidig meldingene om angrepet på Telegram.

– Jeg ber oppriktig om unnskyldning til ofrene og deres pårørende, innbyggerne i Dnipro og alle som ble dypt såret av min feilaktige versjon om årsaken til at det russiske missilet traff en boligbygning, skrev den tidligere rådgiveren.