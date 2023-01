Tikhanovskaja tiltalt for høyforræderi i Belarus

Tikhanovskaja påberopte seg seieren i presidentvalget i Belarus i 2020, selv om president Aleksandr Lukasjenko sto igjen som den offisielle vinneren.

Hun er sammen med flere andre blant annet tiltalt for høyforræderi, konspirering for å gripe makten og for å ha startet og ledet en ekstremistorganisasjon, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Presidentvalget i 2020 førte til en massiv protestbølge i Belarus, som ofte blir kalt Europas siste diktatur. Flere opposisjonspolitikere ble pågrepet, mens blant andre Tikhanovskaja flyktet til utlandet.

– Farse

I et intervju med AFP kaller Tikhanovskaja rettssaken for en farse, og understreker at hun ikke har fått tilgang på rettsdokumentene i forkant av oppstarten.

– Disse rettssakene er ikke rettssaker i det hele tatt, det er en farse, og det har ingenting å gjøre med rettferdighet, sa hun til AFP i Davos mandag, der hun er i forbindelse med det årlige møtet til Verdens økonomiske forum (WEF).

– Det er en personlig hevn fra Lukasjenko og hans kumpaner, ikke bare mot meg, men også mot andre som står opp mot ham, fortsatte hun.

Pågripelser

Ifølge Tikhanovskaja er hun tiltalt for rundt ti ulike punkter. Hun sier hun kontaktet advokaten hun har blitt tildelt av retten, men aldri fikk noe svar.

– Jeg vet ikke engang hva den såkalte advokaten min kommer til å gjøre, hvordan han kommer til å forsvare meg. Jeg vet ikke hvor lenge denne rettssaken vil vare, men jeg er sikker på at de vil dømme meg til mange, mange år i fengsel.

Lukasjenkos regime har rettsforfulgt og fengslet et økende antall opposisjonspolitikere, journalister og aktivister i etterkant av de store demonstrasjonene for demokrati i 2020.

Den fengslede nobelprisvinneren og menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski ble sammen med to andre stilt for retten i Minsk i forrige uke, og risikerer en fengselsstraff på sju til 12 år.