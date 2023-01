Fra stålkontroll til koronafrislipp i kinesisk nyttårsfeiring

Feiringen av det kinesiske nyttåret er den største prøvelsen kinesiske helsemyndigheter står overfor etter at de tidlig i desember ga opp den hardhendte nulltoleranselinjen mot korona, som ble innført høsten 2019.

I helgen fortalte kinesiske myndigheter om 60.000 dødsfall relatert til korona fra 8. desember til 12. januar i år. Dette er en dobling av de kinesiske korona-dødstallene som Verdens helseorganisasjon (WHO) lenge har mistenkt å være for lave.

Eksperter Reuters har snakket med, mener de ferske tallene neppe inkluderer koronadødsfall som skjer hjemme i grisgrendte strøk med dårlig legedekning. Flere eksperter anslår at mer enn 1 million mennesker vil dø av covid-19 i Kina i løpet av 2023.

Har ikke nok medisiner

Feiringen av kinesisk nyttår tar for alvor av kommende lørdag.

– Jeg har ikke vært hjemme på over tre år. Det vil bli emosjonelt å gå over dørstokken hjemme, sier en togreisende med etternavnet Chen (23) til Reuters på en av de største jernbanestasjonene i Beijing.

Offisielle kinesiske medier har vært fulle av artikler om hvordan lokale sykehus og helsevesen ruster seg for den store nyttårsfeiringen.

– Koronatoppen har passert vår landsby, men kinesisk nyttår nærmer seg, og det er landsbyboere, spesielt eldre som kan risikere en ny infeksjon. Jeg ville følt meg vel dersom vi hadde nok antivirus- og andre medisiner, skriver en lege i Shaanxi-provinsen i regionavisen Røde Stjerne.

Dobbelt så mange døde

Kina innførte i 2019 noen av de strengeste koronatiltakene i verden. Hele byer ble stengt ned, og det sofistikerte kinesiske overvåkingsapparatet ble satt inn i sykdomsbekjempelsen.

Tidlig i desember forlot kinesiske myndigheter sin nulltoleransepolitikk, etter en tydelig økende misnøye mot de strenge restriksjonene. Nå lar de viruset spre seg fritt blant landets 1,4 milliarder innbyggere.

Lørdag fortalte kinesiske myndigheter at 5.500 har dødd av pustestans som følge av covid-19, og at 54.500 døde av andre sykdommer i kombinasjon med covid-19 fra 8. desember til 12. januar.

Ifølge AP innebærer rapporten at de offisielle dødstallene nå er oppe i 10.775 siden sykdommen ble oppdaget i Wuhan høsten 2019. I de offisielle dødstallene inngår ikke de som har dødd av korona i kombinasjon med andre sykdommer. Det er første gang Kina offentliggjør detaljerte helsetall siden de droppet alle anti-koronatiltak i desember, midt oppe i en krise der sykehusene var under sterkt press.

WHO vil bli informert

WHO oppfordrer Kina til å være åpen om koronahåndteringen.

– Den kinesiske kunngjøringen gir oss en bedre forståelse av den epidemiologiske situasjonen i Kina. WHO ber om at denne typen detaljert informasjon kan bli delt både med oss og med offentligheten, sier generaldirektøren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i en uttalelse.

To milliarder reiser til nyttår

Flere reisende forteller Reuters om store køer på jernbanestasjoner i hovedstaden Beijing i flere dager. Det kinesiske transportministeriet anslår at det vil bli gjennomført 2 milliarder reiser i forbindelse med årets kinesiske nyttår.

– Det er mange som har korona, men jeg har ikke blitt smittet. Det er bra, jeg føler meg heldig, sier Ma, en jernbaneansatt i 50-årene.

I Shanghai er det satt inn ekstra nattog for å frakte passasjerer til den østlige Anhui-provinsen. Lørdag ankom 55.000 gjester Macao, noe som er ny rekord siden høsten 2019.

Øker innsatsen mot korona

Mandag annonserte kinesiske myndigheter at de vil bruke mer penger på innsatsen mot korona. I en uttalelse fra finansdepartementet legges det spesielt vekt på å øke utbetalingene til fattige og grisgrendte strøk.

Sentralmyndigheten oppfordrer til bruk av lokale fond til å bedre håndteringen av korona på landsbygda og i fattige bystrøk.

Midlene skal i hovedsak gå til behandling, innleie av midlertidig arbeidskraft, vaksinering og utbedring av vaksinasjonsfasiliteter. En statlig styrt massiv gjeldssanering i 2022, bidrar til at lokale myndigheter har lite penger på bok.

Den kinesiske statskassa er preget av de massive tiltakene som har vært satt inn mot korona. Ifølge en Reuters-undersøkelse økte Kinas brutto nasjonalprodukt (BNP) bare med 2,8 prosent i 2022. Det er lavere enn forventet og langt dårligere enn 202,1 som bød på en BNP-vekst på 8,4 prosent.