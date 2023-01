Boris Johnson skal skrive bok om tida i Downing Street

Johnson skal skrive en bok «ulikt noen annen», ifølge forlaget William Collins, som har kjøpt rettighetene.

– Jeg ser fram til å jobbe med Boris Johnson mens han forteller historien om tida hans i embetet i noen av de mest skjebnesvangre stundene Storbritannia har sett i nyere tid, sier forlagstoppen Arabella Pike.

58-åringen ble skvist ut fra statsministerposten av eget parti i september etter flere skandaler. Som statsminister ledet han blant annet britene gjennom koronapandemien, da han selv ble svært syk, de første månedene av Ukraina-krigen og forhandlinger rundt brexit-prosessen.

Støttespillerne hans har bedt ham om å gjøre comeback, men han stilte ikke i lederkampen mot Rishi Sunak i oktober.

Det er ikke satt noen dato for utgivelsen av boka, og det er uklart hvor mye penger Johnson får betalt som forskudd.

Summen er trolig stor. Eksstatsministrene Tony Blair og David Cameron har også skrevet politiske memoarer. Blair skal angivelig ha fått betalt «opptil 5 millioner pund» i 2007 for sin bok, mens Cameron skal ha tjent 1,5 millioner pund på sin bok.

Boka er ikke den eneste Johnson jobber med. For forlaget Hodder amp; Stoughton jobber han allerede med en biografi om William Shakespeare. Etter å ha sikret seg det som angivelig var et stort forskudd i 2015, har flere frister utløpt uten at boka er blitt ferdigstilt.

Fra før har han gitt ut flere bøker, blant dem en biografi om Winston Churchill fra 2014.