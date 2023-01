Tiger på rømmen angrep mann og hund utenfor Johannesburg

Mannen overlevde angrepet, men ble tatt til sykehus, ifølge lokale medier.

Innbyggere i Walkerville-regionen sør for Johannesburg er bedt om å passe på og å ikke oppsøke tigeren om de ser den. En gruppe på rundt 30 personer leter etter den i et område der det er funnet spor.

Letemannskapene tror at tigeren, en hunntiger ved navn Sheba, gjemmer seg i et område med tett vegetasjon som kan gi henne skygge, og at hun vil bevege seg mer når sommervarmen avtar noe eller for å finne vann.

Førsteprioritet når tigeren eventuelt blir funnet er å skyte henne med bedøvelsespil for så å ta henne trygt tilbake til gården, sier Gresham Mandy, som leder en lokal politigruppe som har bidratt i letingen. Ifølge ham rømte tigeren etter at noen, muligens tyver, kuttet gjerdet i inngjerdingen hennes.

– Det virker som at tyvene kuttet gjerdet for å ta seg inn og ut av eiendommen. Tigeren så det og brukte åpningen i gjerdet til å rømme, sier han.

Tigeren skal være rundt åtte år gammel og ha vært på gården som kjæledyr.