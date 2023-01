Lærere varsler streik i England og Wales

Streiker og protestaksjoner har de siste månedene rammet ulike deler av britisk samfunnsliv. Mandag ble det også klart at lærere vil gå ut i streik med krav om høyere lønn etter en avstemning i landets største fagforening for lærere, NEU.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak er under økende press for å løse konfliktene med hundretusenvis av arbeidstakere som krever lønnsøkning i en tid der inflasjonen ligger på 10 prosent.

Fagforeningen NEU sier regjeringen har tilbudt medlemmene en lønnsøkning på 5 prosent, noe som tilsvarer et reallønnskutt som følge av den høye prisstigningen. NEU sier at 90 prosent av foreningens medlemmer i England nå har stemt for streik – med krav om en lønnsøkning som er høyere enn inflasjonen.

Lærerforeningen varsler en rekke streikeaksjoner over flere dager fra 1. februar.

Regjeringen sier den ikke har råd til store lønnsøkninger og advarer om at kraftige lønnshopp vil forverre inflasjonen.

NEU, som er den største lærerforeningen i Storbritannia med rundt 500.000 medlemmer, sier mange lærere har funnet seg andre jobber som følge av den lave lønna.

Sist gang lærere streiket i England, var i 2016, men den gang kunne de fleste av landets skoler holde åpent. En større lærerstreik ble gjennomført i 2008.

Lærere i Skottland har alt gått ut i streik i denne runden, noe som har ført til mange stengte skoler.