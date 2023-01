86 journalister drept i 2022 – en økning på 50 prosent

I fjor ble 86 journalister og andre mediearbeidere drept. Det er en økning på 50 prosent fra året før og tilsvarer ett drap hver fjerde dag, sier FNs kulturorgan Unesco mandag.

De tre foregående årene var det i snitt 58 mediefolk som ble drept årlig.

Organet melder videre at over halvparten av drapene i 2022 fant sted i Karibia og Latin-Amerika. Her ble 44 personer med tilknytning til mediebransjen drept. Flest journalister ble drept i Mexico, med 19 drap.

I det krigsherjede landet Ukraina har ti journalister blitt drept.

Unesco skriver at halvparten av journalistene som ble drept i fjor, ikke var på jobb da hendelsene inntraff.