Det var 2. juni 1975 Robert Montgomery gjorde det sjokkerende funnet av sin 15 år gamle døde datter i familiehjemmet i Islington i det nordlige London. På gulvet lå da Jacqueline livløs. Hun bar preg av å ha blitt utsatt for brutal vold i form av knivstikk og slag mot ansiktet. Hun hadde også blitt voldtatt av drapsmannen.

Politiet konkluderte med at jenta til slutt hadde blitt kvelt til døde med ledningen til et strykejern.

Det skulle gå 47 og et halvt år før gjerningsmannen fikk sin straff.

Ble frikjent

Mannen som senere skulle bli dømt for det brutale drapet er 75 år gamle Dennis McGrory. Han hadde før han voldtok og drepte Jacqueline som 28-åring vært i et forhold med jentas tante, Josie Montgomery.

Allerede dagen etter at Jacqueline ble funnet drept var McGrory hos politiet hvor de tok bilder av kutt og blåmerker på 28-åringens kropp.

Et år senere ble McGrory tiltalt for drapet, men ble frikjent av en dommer som mente politiet ikke hadde tilstrekkelig med bevis mot ham.

Som følge av en tidligere britisk lov som tilsa at en person ikke kan tiltales to ganger i samme sak kunne McGrory puste lettet ut da han ble frikjent for drapet. I 2003 ble loven imidlertid endret slik at tidligere frikjente kan tiltales på nytt hvis det foreligger nye og overbevisende bevis, og direktøren for offentlig tiltale mener saken er av allmenhetens interesse, skriver Sky News.

Bilder kutt og blåmerker på McGrory dagen etter drapet på Jacqueline. Foto: CPS

DNA-funn

Etter lovendringen startet britisk politi en ny etterforskning mot McGrory. Vattpinner med DNA som hadde blitt funnet på Jacquelines kropp i 1975, ble hentet fram fra arkivene og testet, noe politiet ikke hadde mulighet til å gjøre på 70-tallet av teknologiske årsaker.

Rettsmedisinske eksperter kunne fastslå at DNA-et var en milliard ganger mer sannsynlig å tilhøre McGrory enn noen andre.

– Dette avgjørende beviset har gjort det mulig for oss å ta denne voldelige mannen som trodde han hadde sluppet unna med drap, sier etterforsker Jane Mascall ved London-politiet.

– Han var morderen

Rettsaken mot McGrory fant sted forrige uke. Da hadde det gått nesten et halvt århundre siden Jacqueline ble funnet voldtatt og drept i sitt eget hjem.

DNA-beviset ble sentralt i rettsaken. I tillegg hadde det blitt gjort et beslag hos McGrory av et gammelt papir med den gamle adressen til Jacquelines tante. Papiret var en utrevet side fra den drepte jentas dagbok.

De to bevisene ble fellende for 75-åringen.

– Når du setter disse to elementene sammen, ble det umulig for ham å forklare at besittelse av dagboksiden og DNA-prøven som han etterlot på denne stakkars jentas kropp, ikke kunne skyldes noe annet enn at han var der og at han var morderen, sier øverste sjef for påtalemyndigheten, Max Hill, til Sky News.

– Vil etter all sannsynlighet dø i fengsel

Under rettssaken forklarte påtalemyndigheten ifølge Sky News og Dagbladet at McGrory skal ha lett etter Jacquelines tante da drapet fant sted.

– Fylt av raseri, og utvilsomt med ønske om å skade Josie, tok tiltalte ut sinnet sitt på det nest beste, Jacquelines Montgomery, som han både voldtok og myrdet, sa advokat Sarah Przybylska under rettsaken.

Forrige uke, på fredag den 13., ble McGrory dømt til minimum 25 år og 126 dager i fengsel.

– Hvordan noen kan være i stand til å utsette en slik form for seksuell vold mot et 15 år gammelt barn som aldri har gjort noe, er umulig å fatte, sa dommeren til McGrory under domsavsigelsen.

McGrory viste ingen følelser da dommen ble avsagt, skriver The Guardian.

– Han vil etter all sannsynlighet dø i fengsel, sa dommeren og viste til McGrorys høye alder.

McGrory har vært innblandet i flere tilfeller av overgrep mot kvinner.

– Jeg kjøper fremdeles bursdagskort

Etter domsavsigelsen møtte Jacquelines søstre pressen utenfor retten i Cambridgeshire.

– Han fortjente det han fikk. Vi har visst fra dag én at det var han som gjorde det, sa Kathy Montgomery utenfor rettslokalene ifølge Dagbladet.

Hun forteller at drapet ødela Jacquelines far, og at foreldrene ville vært fornøyde med utfallet om de fortsatt hadde vært i live.

– Jeg kjøper fremdeles bursdagskort og julekort til henne, som om hun fremdeles var i live.