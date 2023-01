EU inviterer Norge til felleseuropeisk toppmøte

I år skal toppmøtet holdes 1. juni i Moldova, opplyser en pressetalsmann for EU-rådets president Charles Michel.

Et invitasjonsbrev ble sendt til Norge og resten av fjorårets deltakere fredag for et par uker siden. I år står også Andorra, Monaco og San Marino på invitasjonslisten.

Det felleseuropeiske toppmøtet ble arrangert for første gang i Praha i fjor høst. Da deltok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre hadde den gang et bilateralt møte med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, og de to publiserte i ettertid en uttalelse hvor de skrev at energiprisene må «reduseres betraktelig».

Det er ikke kjent om Norge deltar på årets toppmøte.