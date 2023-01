40 personer funnet drept etter Dnipro-angrep

Viseguvernør Hennadij Korban i Dnipropetrovsk sier på Telegram at 75 personer ble såret i angrepet lørdag, blant dem 14 barn.

Det er også minst to barn blant de drepte, opplyste guvernør Valentyn Reznitsjenko til det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform mandag.

72 leiligheter i den store boligblokken i Dnipro er fullstendig ødelagt, mens 230 har fått skader.

Det var lørdag at en russisk rakett traff den store boligblokken. Siden da har det pågått en omfattende redningsoperasjon, og søndag ble en kvinne hentet i live ut av ruinene. Men myndighetene sier det er lite håp om å finne flere overlevende.

Ukraina sier det var en Kh-22-rakett som traff blokken og at dette er et våpen ukrainernes luftvern ikke kan skyte ned. Raketten, som har Nato-kallenavnet Kitchen, ble utviklet på 1960-tallet for bruk mot hangarskip og kan utstyres med atomstridshode.

Russland sier lørdagens bølge av rakettangrep ikke var rettet mot boligblokker.