EU ventes å legge fram korrupsjonsplan

Belgisk politi etterforsker nå anklager om korrupsjon mot flere EU-parlamentarikere som dreier seg om bånd til Qatar og Marokko. Det ble funnet til sammen 1,5 millioner euro i kontanter i et raid av kontorer og boliger tilhørende tidligere og nåværende EU-parlamentarikere, rådgivere og ledere for NGO-er som jobbet inn mot EU.

Qatars myndigheter nekter for å ha gjort noe galt, mens marokkanske myndigheter sier de er mål for uberettigede «angrep» fra pressen.

Den store korrupsjonssaken har av Metsola blitt omtalt som et angrep på det europeiske demokratiet. Det har særlig vekket oppsikt at Eva Kaili, en av EU-parlamentets tidligere visepresidenter, er pågrepet i saken.

Metsola har lovet å handle raskt for å styrke integriteten og uavhengigheten i EU-parlamentet, og for å sikre at lovbrytere holdes ansvarlig.

Ifølge AFP vil hun blant annet foreslå å begrense tilgangen for tidligere EU-parlamentarikere og bedre tilsynet med hvem som driver lobbyvirksomhet, har møter eller taler til parlamentet. I tillegg vil hun etablere et offentlig register for gaver og reiser som blir gitt parlamentarikerne, og innføre strengere straffer for regelbrudd.