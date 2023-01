Ytterligere to pågrepet etter bestillingsdrap på paraguayansk polititopp

Pecci, som arbeidet med å avdekke organisert kriminalitet, narkotikasmugling, hvitvasking og terrorfinansiering, ble drept da han var på bryllupsreise på den colombianske øya Baru i Karibia i mai.

Kona, journalisten Claudia Aguilera, slapp uskadd fra attentatet som skjedde på en badestrand. Hun fortalte etterpå hvordan de to attentatmennene ankom stranda på vannscooter, og at den ene gikk rett bort til ektemannen og uten et ord skjøt og drepte ham med to skudd på kloss hold før de forsvant igjen.

Fire mennesker sitter allerede fengslet i Colombia for å ha vært innblandet i drapet, og en mann ble pågrepet i Venezuela i desember. De to siste som er pågrepet, er to brødre som ifølge påtalemyndigheten organiserte attentatet.

De skal ha hyret leiemordere og planlagt å betale dem store pengemengder, ifølge colombianske myndigheter. Dokumenter, klær og en bil som angivelig ble brukt i planleggingen av attentatet, er blant tingene som ble beslaglagt i forbindelse med pågripelsen.