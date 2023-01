Belarus sier fellesøvelse med Russland kun er defensiv

Øvelsen innebærer trening på luftrekognosering, avvergelse av flyangrep og forsvar av viktige objekter og kommunikasjoner, sier Pavel Muravejko i sikkerhetsrådet.

Økt militær aktivitet i landet har utløst frykt i Kyiv og Vesten for at Russland kan bruke sin allierte til en ny bakkeoffensiv mot Ukraina. Belarus fungerte som utgangspunkt for deler av det russiske angrepet fra nord under invasjonen i fjor.

Forsvarsdepartementet i Belarus sier at situasjonen langs grensa ikke er spesielt rolig, men at landets styrker holder kruttet tørt etter pålegg fra president Aleksandr Lukasjenko.