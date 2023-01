50 kuldegrader i Jakutsk i Sibir

– Det nytter ikke å slåss imot. Man kler seg etter forholdene, ellers går det bare utover en selv, sier Anastasia Gruzdeva der hun står i iståken ikledd to skjerf, to par vanter og et godt utvalg luer og hetter.

En annen innbygger, Nurgusun Starostina, som selger frossenfisk uten behov for kjøleskap eller fryser, sier det ikke er noe mystisk som skal til for å holde varmen.

– Bare kle deg varmt. I lag på lag, akkurat som et salathode, sier hun.

Jakutsk ligger 5.000 kilometer øst for Moskva på permafrosten i Russlands fjerne Østen. Om vinteren er det normalt med temperaturer på under 40 kuldegrader, men i år har en ekstrem kuldeperiode vart lenger enn vanlig.