Lokale myndigheter: Minst 30 døde etter russisk angrep i Dnipro

Det er lite håp om å finne flere overlevende i ruinene, og dødstallet kan derfor stige ytterligere. Mellom 30 og 40 mennesker kan fortsatt ligge i de sammenraste bygningsmassene, ifølge Natalia Babatsjenko, som er rådgiver for regionens guvernør.

Hun sier over at 30 skadde er innlagt på sykehus, og at tilstanden er kritisk for tolv av dem.

En tynnkledd kvinne ble søndag funnet i live, 18 timer etter at en russisk krysserrakett traff boligblokka.