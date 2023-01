Tre soldater drept i eksplosjon i Russland

Eksplosjonen skjedde på et kultursenter som er omgjort til ammunisjonslager i byen Belgorod, der flere russiske baser som brukes i krigen mot Ukraina, befinner seg.

Ifølge kanalene 112 og Baza Telegram var de døde og sårede nylig mobiliserte soldater. Eksplosjonen skjedde da et befal ved et uhell utløste en håndgranat foran de menige soldatene.

Belgorod ligger like over grensa fra Kharkiv, Ukrainas nest største by som er blitt utsatt for en rekke russiske angrep siden invasjonen i fjor. Baser i Belgorod er rammet for flere rakettangrep, som Ukraina ikke uten videre påtar seg ansvaret for.