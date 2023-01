Nye russiske angrep mot Ukraina – minst 14 drept i Dnipro

Russland rettet en ny angrepsbølge med krysserraketter mot Ukraina lørdag. Alarmen gikk over hele landet, og ifølge avisen Kyiv Independent ble det rapportert om eksplosjoner i ti regioner.

Angrepene mot hovedstaden Kyiv var de første siden nyttårsaften. Lokale myndigheter melder også at infrastruktur er truffet i Kharkiv og Lviv. Rester av en rakett skal også ha landet i nabolandet Moldova, uten at noen ble såret der.

Strømforsyningen er rammet i flere områder. Ukrainas energiminister German Galusjenko uttalte lørdag at de kommende dagene vil bli vanskelige på grunn av nye ødeleggelser i elnettet.

Ukrainas luftforsvar sier at 25 av 38 russiske raketter av forskjellige slag ble skutt ned lørdag.

Redningsaksjon i boligblokk

I Dnipro traff en russisk rakett inngangspartiet i en ni etasjers boligblokk. En del av bygningen raste sammen, og minst 14 personer ble drept, opplyser lokale myndigheter via Telegram. Blant de drepte er en 15 år gammel jente, ifølge Dnipropetrovsk-regionens guvernør Valentyn Reznitsjenko.

En stor redningsaksjon ble satt i gang, og frivillige bidro til å hente ut personer som var fanget i ruinene. Tallet på sårede fra blokka hadde lørdag kveld steget til 64, sier Reznitsjenko. Han sier at det er tolv barn blant dem, den yngste tre år gammel. Tilstanden til en niåring skal være alvorlig.

– Minnet om dem som er drept av russisk terror lever evig! Verden må stanse denne ondskapen, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et innlegg i sosiale medier.

– Arbeidet i ruinene i Dnipro fortsetter, vi kjemper for hver og en, hvert eneste liv, fortsetter han.

Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina og ligger sørøst for Kyiv, ved elven med samme navn.

En person skal også ha blitt drept i et angrep rettet mot Kryvyj Rih, som er Zelenskyjs hjemby. Her fikk seks hus skader.

Angrep mot Kyiv

I Kyiv ble bolighus utenfor sentrum truffet, det samme ble «infrastruktur» i området. Hva det konkret er snakk om, er ikke kjent.

– Rakettangrep mot anlegg med kritisk infrastruktur pågår i Kyiv, skrev regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko på Telegram lørdag morgen.

– Jeg hater Russland og det de gjør mot oss, sier en av Kyivs innbyggere, Alyona Sirenko, til nyhetsbyrået TT.

Hun har søkt tilflukt på metroen i Kyiv med sin seks år gamle datter Olga.

Ingen flyalarm

– Denne morgenen var det ingen flyalarm. Jeg hørte fem eller seks eksplosjoner. Vi hørte dem og ble værende hjemme, men senere forsto vi at vi måtte søke beskyttelse, sier hun til TTs reporter i byen.

Også tolvåringen Andreo har søkt tilflukt på metrostasjonen Obolon.

– Jeg er lei meg, jeg er ikke redd. Jeg er lei meg fordi det finnes slike mennesker som kan gjøre noe slikt, sier han.

Ordfører advarte

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko ba lørdag morgen alle innbyggerne holde seg i tilfluktsrommene og oppga samtidig at Dniprovskij-området var rammet av eksplosjoner. Men det er uklart hva som ble truffet.

Deler av en rakett falt ned i bydelen Holosiivskij, der det brøt ut en brann, men ingen er meldt såret eller drept.

I alt 18 private hus i Kyiv fylke er ødelagt, opplyser guvernør Oleksij Kuleba i Kyiv fylke. Han sier at ingen ble drept, men tak og vinduer ble ødelagt.

Kharkiv angrepet

Tidligere lørdag ble det meldt at to russiske raketter traff Kharkiv i nordøst, landets nest største by. Angrepene skal ha rammet både kritisk infrastruktur og industrianlegg, og kan ifølge guvernør Oleh Synegubov føre til strømbrudd.

Det ble også meldt om angrep i Zaporizjzja-regionen i sør, så vel som i Tsjerkasy-regionen sentralt i landet.

Angrepene blir gjennomført samtidig som det kommer ulike meldinger om situasjonen i byen Soledar i Donetsk fylke i øst. Byen har de siste dagene har vært åsted for noen av de blodigste kampene siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Mens Russland hevder at russiske styrker tok kontroll over byen torsdag, hevder Ukraina at kampene om byen pågår fortsatt.