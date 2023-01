Det er ikke uvanlig at plyndring skjer under krig.

Det har for eksempel kommet flere meldinger om at russiske soldater har plyndret ukrainske hjem så langt i Ukraina-krigen.

Plyndring, på begge sidene, var heller ikke ukjent under andre verdenskrig.

Fangsten etter en plyndring av en bombet bank i Nederland, skal ha blitt gravd ned av tyske soldater før de måtte trekke seg tilbake fra den nederlandske landsbygda i 1945. Nylig offentliggjorde det nederlandske nasjonalarkivet 1300 historiske dokumenter, deriblant et kart som har skapt skattejaktfeber i Nederland.

Kartet skal nemlig vise hvor denne skatten ble begravd.

Nazi-demonstrasjon mot bolsjevisme i Amsterdam under andre verdenskrig. Foto: NTB

Markert med en X

Ifølge Reuters skal kartet ha blitt tatt av en tysk soldat kort tid etter krigen av Beheersinstituut, det nederlandske institutt for eiendels- og eiendomsforvaltning. De hadde fått i oppgave å forvalte rikdommen til mennesker som hadde forsvunnet i andre verdenskrig, inkludert deporterte jøder, nederlandske spioner og tyske statsborgere som bodde i Nederland.

Det sies at skatten, markert med en X på kartet, skal bestå av fire ammunisjonskofferter lastet med mynter, klokker, smykker, diamanter og andre edelstener. I dag skal skatten være verdt omtrent 150 millioner norske kroner.

Sammen med kartet, lå det også informasjon om hvordan det nederlandske instituttet ved tre anledninger mellom 1946-47 hadde prøvd å finne skatten – uten hell.

– Vi vet ikke sikkert om skatten eksisterte. Men instituttet gjorde mange kontroller og fant historien pålitelig, sier en talskvinne for nasjonalarkivet, Anne-Marieke Samson, til Reuters.

– Men de fant den aldri, og hvis den fantes, kan skatten meget godt ha blitt gravd opp allerede.

Skattejegere strømmer til

Ifølge kartet skal fangsten ha blitt begravet i røttene til et poppeltre, 70-80 cm dypt, like utenfor landsbyen Ommeren i Nederland.

Den lille byen Ommeren i Nederland opplever for tiden en strøm av skattejegere som strømmer til byen. Foto: Piroschka van de Wouw / Reuters / NTB

Men selv om skattens eksistens aldri har blitt bekreftet, strømmet det i forrige uke amatør-skattejegere til den lille landsbyen.

Joost Rosendaal, assisterende professor i historie ved Radboud-universitetet i Nijmegen, tviler derimot på at skatten noen gang vil bli funnet.

Det sier han til The Guardian.

Området rundt Ommeren ble kraftig bombet natt til 24. april 1945 av britiske luftstyrker. Rosendaal mistenker derfor at gjemmestedet ble ødelagt, slik at skatten ble oppdaget av lokalbefolkningen eller allierte tropper, eller den ble gjemt et annet sted av tyskerne.