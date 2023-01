Storbritannia vil levere stridsvogner til Ukraina

Ifølge statsministerens kontor kom Sunak med løftet i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag morgen.

En talskvinne i Downing Street sier at statsministeren åpnet for at Ukraina kan få stridsvogner av typen Challenger 2 og artillerisystemer som et tegn på «Storbritannias ambisjon om å trappe opp støtten til Ukraina».

Tidligere i uka meldte Sky News at britene for første gang vurderte å gi slike stridsvogner til Ukraina.

Det blir ikke opplyst når stridsvognene kommer til å bli levert eller hvor mange som skal leveres.

Britiske medier melder at fire stridsvogner av typen Challenger 2 skal sendes til den østlige delen av Europa umiddelbart, og at ytterligere åtte skal sendes kort tid etter. Mediene oppgir ikke kilder for opplysningene.

Fredag meldte Frankrikes forsvarsminister Sébastien Lecornu at Frankrike ønsker å forsyne Ukraina med lette stridsvogner av typen AMX-10 RC innen mars.

Franskmennenes løfter markerer et betydelig steg opp i vestlig støtte til Ukraina og kan bidra til å få andre Nato-land, særlig Tyskland, til å følge etter, skriver Sky News.

Polen, Finland og Litauen har også sagt seg villig til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, men «innenfor rammen av en internasjonal koalisjon».