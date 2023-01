Spionasjedømt britisk-iransk statsborger henrettet i Iran

Akbari er tidligere viseforsvarsminister for Iran, men ble i 2019 pågrepet og anklaget for å være spion for Storbritannias. Samme år ble han dømt til døden for spionasje.

Storbritannia oppfordret Iran til å stanse den planlagte henrettelsen og umiddelbart løslate ham.

– Det iranske regimet bør ikke være i tvil. Vi følger saken til Alireza Akbari tett. Iran må ikke følge opp sin brutale trussel om henrettelse, tvitret Storbritannias utenriksminister James Cleverly fredag.

Onsdag ble Akbaris familie bedt om å dra til fengselet der han satt, for et siste besøk.

Det britiske utenriksdepartementet sa til BBC at de ved flere anledninger har tatt opp Akbaris sak med iranske myndigheter. Departementet har bedt om konsulær tilgang, men Irans regjering anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap for iranere.