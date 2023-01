Zelenskyj fastholder at kampene i Soledar fortsatt pågår

– Den harde kampen om Donetsk fortsetter. Kampen for Bakhmut og Soledar, og for Kreminna, for andre byer og landsbyer øst i landet vårt fortsetter, sier president Volodymyr Zelenskyj natt til lørdag i sin daglige tale.

Natt til onsdag hevdet Wagner-gruppen at de hadde kontroll over byen, men fredag morgen erkjente prorussiske styrker at de fortsatt møtte ukrainsk motstand.

Senere fredag hevdet imidlertid Russlands forsvarsdepartement at deres styrker har kontroll på Soledar, men tilskriver Wagner-gruppen en del av æren for den angivelige erobringen.

Zelenskyj påpeker at Wagner-gruppen og det russiske forsvarsdepartementet gir ulike beskjeder fra Soledar.

– De er allerede uenige med hverandre som hvem som skal ha æren for seieren. Dette er et klart signal om at de har feilet, sier han i talen.