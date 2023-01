Brasils høyesterett: Ekspresident skal etterforskes for kongresstorming

8. januar i år tok tilhengere av Bolsonaro seg inn både i høyesterett, kongressen og presidentpalasset i den brasilianske hovedstaden.

Riksadvokatens kontor opplyste fredag at de har bedt høyesterett om å inkludere ekspresidenten i etterforskningen av hendelsen.

Senere samme dag kunngjorde høyesterett at den godtar riksadvokatens anmodning om å etterforske Bolsonaro for forholdene.

La ut omstridt video

Bakgrunnen for beslutningen er en video som Bolsonaro publiserte, der han stiller spørsmål ved om presidentvalget i fjor gikk riktig for seg.

Riksadvokaten mener det kan ha oppfordret støttespillerne hans til å begå forbrytelser.

Videoen ble lagt ut to dager etter stormingen, og senere fjernet, men riksadvokaten mener likevel den kan brukes som bevis for å rettferdiggjøre etterforskningen og at den knytter ekspresidenten til stormingen.

Sådd tvil om valgsystemet

Bolsonaro har i årevis forsøkt å så tvil om troverdigheten til Brasils valgsystem. I forkant av valget i høst antydet han at han ikke ville akseptere et nederlag.

Bolsonaro anerkjente aldri Lula de Silvas valgseier, og han befinner seg for tiden i Florida i USA.