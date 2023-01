– Ukrainas skjebne er også Europas skjebne, sa Kristersson på en pressekonferanse sammen med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i Kiruna fredag.

Han vektla også arbeidet med å kutte klimautslipp og tok til orde for å gjøre EU grønnere, tryggere og friere.

Von der Leyen takket Kristersson for å sette Ukraina øverst på listen over Sveriges prioriteringer for formannskapet.

Tidligere på dagen var både von der Leyen, Kristersson og kong Carl Gustaf til stede da det nye satellittsenteret Esrange ble åpnet i Kiruna.

Svenskene håper Esrange blir stedet der en satellitt for første gang sendes opp i bane fra det europeiske fastlandet. Planen er at den første oppskytingen skal skje innen et år.

Både Storbritannia og Norge vil imidlertid prøve å slå svenskene i det som er blitt et satellitt-kappløp. Andøya Spaceport i Nordland håper å sende opp den første satellitten i løpet av 2023.