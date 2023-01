Organisasjon: Russiske soldater sendes til Ukraina med alvorlige skader

Alvorlig skadde russiske soldater blir returnert til frontlinjen i Ukraina uten at dette er godkjent av militærleger, hevder Komitéen for russiske soldatmødre (CSMR). Det skriver Insider som siterer det uavhengige russiske nyhetsbyrået Agentstvo.

Valentina Melnikova, talsperson for komitéen for russiske soldatmødre (CSMR), hevder overfor det uavhengige nyhetsbyrået at det finnes flere dokumentere tilfeller av praksisen.

Splintskader og pungterte lunger

Melnikova hevder at to russiske soldater med pungterte lunger har blitt sendt ut på slagmarken fremfor å motta medisinsk hjelp. I et annet tilfelle skal soldater med splintskader ha bli sendt i kamp, uten at splintene hadde blitt fjernet først.

Det har også vært tilfeller av soldater som har mottatt behandling for magesår, hjerteinfarkt og slag som har blitt sendt tilbake til fronten i Ukraina, hevder hun.

Etterforsker

Til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti sa Olga Demitsjeva, medlem i Presidentens menneskerettighetsråd i Russland, at rådet etterforsker saken etter å ha mottatt klager fra sykehusansatte i Moskva og i den russisk-okkuperte byen Donetsk i Ukraina, skriver Insider.

– Vi fikk vite om en situasjon der soldater som hadde mottatt medisinsk behandling med anbefalinger om rehabilitering og oppfølging ble sendt rett til fronten, sa Demitsjeva til Ria Novosti tidligere denne uken.