Russland hevder å ha tatt kontroll over Soledar – Ukraina sier kampene fortsatt pågår

Russiske styrker tok kontroll over byen torsdag, skriver forsvarsdepartementet i en melding som fredag ble viderebrakt av statskontrollerte russiske medier.

Der hevdes det også at russiske styrker nå vil kunne avskjære ukrainske styrker fra den langt større byen Bakhmut, som ligger i nærheten. Ukraina benekter imidlertid at Russland har tatt kontroll over Soledar.

– Dette er ikke sant. Kampene pågår i byen, sier Serhij Tsjerervati, en talsperson for den østlige gruppen av de ukrainske væpnede styrkene, ifølge nettsiden TCH.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Mange soldater er drept

Tidligere fredag meldte ukrainske myndigheter at styrkene deres fortsatt holdt stand i Soledar etter kraftige kamper natten før. Kampen om byen, som er kjent for sine saltgruver, beskrives som et av de blodigste slagene i krigen så langt.

På både ukrainsk og russisk side har kampene krevd mange liv.

Hvis de russiske opplysningene stemmer, gir det Russland en sjelden seier etter flere måneder med nederlag på slagmarken.

Ukrainske myndigheter beskriver imidlertid det hele som et meningsløst slag om det som nå er forvandlet til et utbombet ødeland, og som Russland har måttet bruke mengder med soldater for å vinne.

– Fortsatt sivile i byen

Ukraina har tidligere oppgitt at 559 sivile, deriblant 15 barn, er fanget i byen, som ligger i Donetsk, ett av fire fylker som Russland hevdet å ha annektert i fjor høst.

Guvernør Pavlo Kyrylenko i Donetsk fylke sier til ukrainske medier fredag at de ikke klarer å evakuere sivilbefolkningen som følge av de intense kampene.

– Det var hett i Soledar i natt. Kampene fortsatte. Fienden har flyttet nesten alle sine styrker til Donetsk-fronten og opprettholder en offensiv med høy intensitet, sa Ukrainas visestatsminister Ganna Malyar fredag morgen.

– Dette er en vanskelig fase av krigen, la hun til.

Skyttergraver ved byen

Utenfor Soledar har ukrainske soldater gravd seg ned i godt befestede skyttergraver langs skoglinjen. I det fjerne kan man høre eksplosjoner. En ung soldat sier til Reuters at den russiske beskytingen har økt kraftig, men at de fortsatt holder stand.

Den russiske leiesoldatgruppen Wagner hevder å ha stått i spissen for offensiven i Soledar – som før krigen hadde en befolkning på rundt 10.000. Natt til onsdag hevdet Wagner-gruppen at de hadde kontroll over byen, men fredag morgen erkjente prorussiske styrker at de fortsatt møtte ukrainsk motstand.

Eksperter: Har trolig tatt byen

I sin daglige tale natt til fredag sa president Volodymyr Zelenskyj at ukrainske styrker «holder stand og har påført fienden betydelige tap».

USA-baserte Institute for the Study of War, en militær observasjonsgruppe, sier fredag at russiske styrker sannsynligvis erobret Soledar onsdag denne uken.

– Men denne seieren er liten og neppe et varsel om en nær forestående omringing av Bakhmut, en større nærliggende by i Donetsk som russiske styrker har angrepet i flere måneder, påpeker gruppen.