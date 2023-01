Flere europeiske land åpner for å gi moderne stridsvogner til Ukraina

Polens president Andrzej Duda sa under et besøk i ukrainske Lviv onsdag at landet er villig til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina «innenfor rammen av en internasjonal koalisjon».

Litauens president Gitanas Nauseda deltok også på møtet, og han lovte på sin side luftvern og ammunisjon.

– Polen og Litauen kan begynne å ta strategiske skritt for å skaffe Leopard-stridsvogner til Ukraina. Noen må alltid gå foran med et godt eksempel. Dette kan hjelpe oss og føre til at andre følger etter, sier Zelenskyj til den statlige polske kanalen TVP Info.

Finland i særstilling

Også Finland har nå gitt uttrykk for at landet ønsker å støtte Ukraina med Leopard 2-stridsvogner.

– Skulle det opprettes et felles europeisk bistandsprosjekt for Ukraina i denne forbindelse, så vil det også være behov for et bidrag fra Finland, sier Finlands president Sauli Niinistö til nyhetsbyrået STT.

Han sier at Finland er i en særegen posisjon siden landet ennå ikke er medlem av Nato og grenser direkte til Russland. Landet søkte sammen med Sverige om å bli Nato-medlem i mai i fjor. Siden prosessen ikke er fullført, kan ikke Finlands bidrag bli spesielt stort.

Trenger tysk godkjenning

Leopard-stridsvognene er produsert i Tyskland. Skal de sendes til Ukraina, må tyske myndigheter først gi grønt lys. Den økende støtten fra europeiske land setter Tyskland under press for å skaffe stridsvogner til Ukraina.

Tysklands visestatsminister Robert Habeck sa torsdag at landet ikke bør stå i veien for andres militærstøtte til Ukraina. Det kan åpne for at Polen, Finland og andre land sender Leopard-stridsvogner.

Vestlige land har vært skeptiske til å oppfylle Ukrainas ønske om moderne stridsvogner. Tidligere denne uken meldte imidlertid Sky News at den britiske regjeringen vurderer å sende stridsvogner av typen Challenger 2 til Ukraina.