Dobbeltdrapsmann henrettet i Oklahoma

62 år gamle Scott James Eizember ble henrettet i fengsel i McAlester torsdag morgen, ifølge lokale myndigheter.

Forsvarerne hans nekter ikke for at han drepte ekteparet A.J. og Patsy Cantrell i 2003, men sa da de forsøkte å få dødsdommen omgjort at drapene var spontane og at livet hans fortsatt har verdi.

– Han har følt anger hver dag han har sittet fengslet. Det finnes ingen grunn til å drepe ham annet enn hevn, sa forsvareren Mark Henricksen.

Oklahomas benådningsnemnd stemte med 3 mot 2 stemmer nei til en anbefaling om å gjøre om dødsdommen.

Påtalemyndigheten mener at Eizember brøt seg inn i ekteparets hjem i Depew i Oklahoma etter at han så dem dra. Formålet var angivelig å vente der på ekskjæresten som bodde tvers over gata.

Men da paret kom hjem igjen, skjøt og drepte Eizember Patsy Cantrell med en hagle han fant i boligen, før han slo A.J. Cantrell i hjel med våpenet.

Etter å ha drept paret, skal han ha gått over gata og inn i huset til ekskjæresten, der han skjøt sønnen hennes i ryggen og gikk til angrep på moren, ifølge påtalemyndigheten. Begge overlevde, og Eizember flyktet deretter fra byen. Siden ble han pågrepet i Texas.

Det er den åttende henrettelsen i Oklahoma siden delstaten igjen begynte med henrettelser i 2021.

De siste årene har støtten til dødsstraff falt jevnt i USA. I alt 6 av 10 amerikanere støtter fortsatt straffemetoden for drapsdømte, ifølge Pew Research Cente r.

På 1990-tallet var nesten tre av fire amerikanere for dødsstraff.