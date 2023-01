Tre journalister bortført i Mexico

En video lagt ut i sosiale medier viser to av de savnede journalistene lenket sammen. En av dem sier at de «betaler prisen» for å rapportere fra det voldelige området.

Området Guerrero, der journalistene forsvant er, ifølge organisasjonen Reportere uten grenser nesten 100 prosent kontrollert av et narkotikakartell.

Reportere uten grenser har nå sammen med andre pressefrihetsgrupper krevd at mexicanske myndigheter umiddelbart skal finne de savnede journalistene og sørge for å beskytte andre journalister i området.

Mexico regnes som et av verdens farligste land for journalister. Siden 2000 har mer enn 150 journalister blitt myrdet i landet, ifølge Reportere uten grenser.