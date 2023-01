Republikanerne har åpnet sin etterforskning av Biden-familien

Finansdepartementet og tidligere Twitter-sjefer er blant folkene republikanerne vil kreve informasjon fra i forkant av offentlige høringer.

– Nå som Demokratene ikke lenger har ettpartistyre i Washington, er tilsyn og ansvarlighet i vente, sier leder James Corner i tilsynskomiteen en uttalelse onsdag.

Finanser og Twitter-topper

Den republikansk-styrte komiteen har sendt en rekke brev der de etterspør informasjon fra finansdepartementet om transaksjoner gjort av medlemmer av Bidens familie som er flagget som mistenkelige.

Slik flagging er rutinemessig. Større transaksjoner blir automatisk flagget til regjeringen, og er ikke i seg selv bevis på noe ulovlig.

De folkevalgte har også bedt flere tidligere Twitter-sjefer som var involvert i selskapets håndtering av en sak fra New York Post i oktober 2020 om Hunter Biden, presidentens sønn, og hans PC om å vitne. Republikanerne mener Twitter dysset saken ned av politiske årsaker.

Corner og hans partifeller la fram planen for etterforskning av Biden-familien dagen etter at de sikret seg et knapt flertall i november. Corner sa at det er knyttet «urovekkende spørsmål» til særlig forretningsvirksomheten til Hunter Biden og James Biden, en av presidentens brødre, som må undersøkes nærmere.

Fokus på Hunter Biden

Det er langt fra nytt at Det republikanske partiet går Biden-familien i sømmene. Republikanske folkevalgte og deres medarbeidere har analysert meldinger og transaksjoner som er gjort på den mye omtalte PC-en til Hunter Biden, det siste året.

Nå kan de imidlertid stevne folk og tvinge dem til å vitne i Kongressen. Allerede er det diskutert å stevne utenlandske selskaper som har gjort forretninger med Hunter Biden.

Hans skattemeldinger og forretninger i utlandet etterforskes allerede av føderale myndigheter. Hunter Biden har aldri vært ansatt i farens presidentkampanje eller i Det hvite hus, men et styreverv i det ukrainske gasselskapet Burisma og arbeidet med å forhandle avtaler i Kina, har ført til spørsmål om han gjorde fortjeneste på farens stilling.

Joe Biden sier han aldri har snakket med sønnen om forretningene hans i utlandet. Det er heller ingenting som tilsier at etterforskningen av ham omfatter presidenten på noe vis.

Demokratisk kritikk

Etterforskningene kan få følger for valgkampen i 2024. Om det igjen blir Biden mot ekspresident Donald Trump, er det mer enn sannsynlig at de vil bli brukt til å angripe den sittende presidenten.

Det hvite hus er ikke imponert av etterforskningene. Talsmann Ian Sams kritiserer Republikanerne for å ikke gjøre noe for å få bukt med inflasjonen.

– I stedet starter de umiddelbart med politiske stunt drevet fram av de mest ekstreme Maga-medlemmene i sin partigruppe, i forsøk på å få oppmerksomhet på Fox News, sier Sams.

Jamie Raskin, den høyest rangerte Demokraten i tilsynskomiteen, sier i en uttalelse at partiet vil samarbeide med Republikanerne «når de blir seriøse» og ønsker å «takle problemer som rammer det amerikanske folk».