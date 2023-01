Care: – I skyggen av Ukraina glemmer vi Afrikas kriser

– Vi risikerer at vi ikke får med oss hva som skjer i de landene som nå rammes hardt av klimakrise og økte matvarepriser. Det kan gi oss ubehagelige overraskelser, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i Care Norge.

Organisasjonen har laget oversikten i samarbeid med medieovervåkingsbyrået Meltwater.

De minst omtalte

5,8 millioner nettartikler er gjennomgått, og det er utarbeidet en rapport som tar for seg de ti mest neglisjerte krisene i 2022.

Angola topper listen med 1.847 artikler, etterfulgt av Malawi med 2.330 artikler og dernest Den sentralafrikanske republikk med 3.711 artikler.

Sahel-området i Vest-Afrika kommer også høyt opp, med blant annet Mali, Tsjad og Niger.

– For hvert år som går, forverres situasjonen i Sahel. Klimakrise og konflikt gjør at stadig flere mennesker må flykte fra sine hjem. Avlinger uteblir, og mange barn kommer ikke på skolen på grunn av sikkerhetssituasjonen, sier Georgsen.

Ukraina med i fjor

– I fjorårets rapport var Ukraina med. Det var en krise under oppseiling som vi nå hører om daglig. Ukraina er et eksempel på hvordan det vi i dag ignorerer, i morgen kan påvirke oss nordmenn direkte, legger generalsekretæren til.

En FN-rapport viser at 339 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp i år, et tall som har steget med 44 prosent på to år.

– Den eksplosjonsartede økningen i behov for hjelp gir oss som er rike en ekstra forpliktelse. Vi må både gi nødhjelp og langsiktig utviklingshjelp, slik at vi kan få mennesker ut av fattigdom og redusere nødhjelpsbehovet, sier Georgsen.

– Hjelpebehovet øker

Samtidig med økte behov i Ukraina merker Care at hjelpebehovet øker i andre land, som følge av krigen i Europa.

– For noen uker siden var jeg i Burundi, som er en gjenganger på listen over glemte kriser. Der blir alle varer dyrere, samtidig som klimaendringene gjør avlinger mer usikre. Det er vanskelig å si til menneskene der at vi har mindre mulighet for å hjelpe på grunn av situasjonen i Ukraina, sier generalsekretær Georgsen.

Han mener det ikke bare er krisene på topplisten over glemte kriser som ikke får nok oppmerksomhet i mediene, men at også andre humanitære kriser ofte havner i skyggen av mer klikkvennlige artikler.

– Avhengig av mediedekning

– Humanitære kriser, også utenfor Afrika, lider av underrapportering og mangler mediedekning sammenlignet med innenrikspolitikk, kjendisnyheter, agurknytt og andre klikkvinnere. Befolkningen i de kriserammede landene er avhengige av at vi vier krisene oppmerksomhet, fordi manglende mediedekning og offentlig bevisstgjøring gjør at krisene får mindre økonomisk hjelp og politisk oppmerksomhet, sier Care-topp Georgsen.

Han mener at Norge har et ansvar for å skape økt bevissthet rundt de glemte krisene.

– Norge har en viktig stemme og en forpliktelse til å løfte fram disse glemte krisene. Den manglende dekningen har direkte påvirkning på livene til menneskene som er rammet, og derfor må Norge sørge for å sikre at verden ikke glemmer de kriserammede områdene og menneskene som bor der, sier Kaj-Martin Georgsen.

Vinter-OL og Musk

De ti krisene på Cares liste ble omtalt i til sammen 66.723 artikler i fjor.

Til sammenligning ble det publisert 285.580 artikler om vinter-OL i Kina og 248.132 artikler om Elon Musks planer om å kjøpe Twitter, påpeker organisasjonen.