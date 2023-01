Gitarlegenden Jeff Beck er død

– På vegne av familien hans er det med dyp sorg vi deler nyheten om Jeff Becks bortgang, skriver familien hans på hans offisielle Twitter.

Beck døde plutselig etter å ha fått bakteriell hjernehinnebetennelse, opplyser de.

En av de mest innflytelsesrike

Beck er blitt beskrevet som en av nåtidens mest innflytelsesrike gitarister av musikkmagasinet The Rolling Stones.

Han var en av medlemmene i rockegruppen The Yardbirds før han senere startet en solokarriere. Han kombinerte flere sjangre, deriblant hardrock, jazz, funky blues og til og med opera.

– Jeff Beck er den beste gitaristen på planeten, sa Aerosmiths hovedgitarist Joe Perry om Beck i et intervju i 2010.

I sommer turnerte gitaristen med skuespiller Johnny Depp. Duoen spilte til sammen fire konserter i Norge i juni og juli.

De tre legendene fra 60-tallet

Beck regnes som en av de største gitaristene som slo gjennom på 60-tallet, rundt samme tid som Eric Clapton og Jimmy Page. De var alle tre innom The Yardbirds.

Både Clapton og Page har kommentert dødsfallet på sine Facebook-sider.

– Den seksstrengede krigeren er ikke lenger her for oss slik at vi kan beundre trolldommen han kunne veve rundt våre dødelige følelser. Jeff kunne kanalisere musikk fra det eteriske. Teknikken hans er unik. Fantasien hans tilsynelatende ubegrenset. Jeff, jeg vil savne deg sammen med dine millioner av fans, skriver Page.

Clapton skriver «For evig og alltid» ved siden av et bilde av den avdøde kollegaen.

– Vi brøt alle musikkreglene

– Nå som har Jeff gått bort, føler jeg at en av brødrene mine har forlatt denne verden, og jeg kommer til å savne ham, skriver The Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood på Facebook.

Han sender sine varmeste tanker til familien til Beck. De to spilte sammen i bandet The Jeff Beck Group, som ble stiftet av Beck.

– Jeg vil takke ham for alle de første dagene våre sammen i Jeff Beck Group, der han erobret Amerika for første gang. Musikalsk brøt vi alle reglene, det var fantastisk, banebrytende rock 'n' roll! Lytt til det utrolige sporet «Plynth» til hans ære. Jeff, jeg vil alltid elske deg. Gud velsigne, skriver Wood videre.