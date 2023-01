NBC: Funn av flere graderte dokumenter fra Bidens visepresidentperiode

Også dette partiet ble funnet på et kontor som ikke er det han brukte i Det hvite hus, opplyser en kilde med kjennskap til saken til kanalen.

Det ble kjent tidligere i uka at det var gjort funn av hemmeligstemplede dokumenter hos en tankesmie der Biden hadde et kontor etter at han gikk av som visepresident. Advokater som jobber for Biden, skal ha oppdaget dokumentene i et låst skap 2. november i fjor. Det skjedde mens de ryddet ut av kontorplassen Biden benyttet.

Siden november har Bidens medarbeidere lett etter andre hemmeligstemplede dokumenter ved andre kontorer han brukte, ifølge NBCs kilde.

Kanalen skriver videre at nivået på graderingen av dokumentene ikke er kjent, at det heller ikke er kjent hvor mange dokumenter det er snakk om eller hvor de er funnet.

Videre heter det at det er uklart når de ble funnet, og hvorvidt letingen etter andre klassifiserte dokumenter Biden kan ha fra Obama-administrasjonen, er over.

Biden sa at han var overrasket etter funnet av de første dokumentene. Ifølge CBS News har justisminister Merrick Garland gitt den føderale påtalemyndigheten i Chicago i oppdrag å gjennomgå dokumentene. Også FBI etterforsker, ifølge CBS.

– Vi samarbeider fullt ut med gjennomgangen, sa Biden, og la til at han håper det blir en rask prosess.