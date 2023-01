Zelenskyj avviser at Soledar har falt

Den russiske leiesoldatgruppen hevdet først natt til onsdag å ha tatt kontroll over byen, men sa da at det fortsatt pågikk kamper i sentrum.

– Terroriststaten og dens propagandister forsøker å late som at de har oppnådd et slags mål i Soledar, sier Zelenskyj i sin daglige videotale onsdag.

– Men kamper fortsetter, legger han til.

Like etter Zelenskyjs uttalelse, hevdet Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin at byen er «frigjort» og at ale ukrainske enheter er borte.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin. Foto: AP / NTB

De som ikke ville overgi seg, ble tilintetgjort, ifølge Prigozjin. Videre i uttalelsen heter det at Wagner-soldater «drepte rundt 500 mennesker».

– I hele byen ligger det strødd drepte ukrainske soldater, sier Prigozjin.

Både Soledar og nærliggende Bakhmut er strategisk viktige for å kontrollere hele Donbas-regionen, og det er her de mest intensive kampene har funnet sted de siste ukene.

Zelenskyj sier at fronten i Donetsk holder og at «vi gjør alt for å styrke det ukrainske forsvaret uten pause, ikke engang i én dag».