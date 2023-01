Sverige vil ha strengere EU-sanksjoner mot Russland

– Sanksjoner er et av de beste redskapene for å hjelpe Ukraina med å vinne krigen. Og det er det ultimate mål, sier Billström.

Sverige overtok formannskapet i EU 1. januar, og har dermed en nøkkelrolle når det kommer til å legge unionens politiske kurs de neste seks månedene.

Billström understreker at det svenske formannskapet vil jobbe for å sikre at de allerede vedtatte sanksjonene, implementeres.

Det har blitt vanskeligere for EUs 27 medlemsland å komme sammen om nye sanksjoner. Særlig Ungarn har vist motvilje.

I midten av desember ble de likevel enige om en niende sanksjonspakke. De sanksjonene retter seg blant annet mot russiske forsvarsselskap, banker og medier.

Det ble også innført flere hindringer i eksportkjedene for å begrense det russiske forsvarets tilgang til kjemikalier, IT-komponenter og elektronikk for å produsere våpen, og et fullstendig forbud mot eksport av dronemotorer.

Tidligere EU-sanksjoner har rammet hundrevis av individer og selskaper med bånd til det russiske styret.