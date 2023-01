25.000 ambulansearbeider går ut i ny streik i Storbritannia

Kjernen i konflikten med myndigheten er krav om høyere lønn for å holde tritt med en skyhøy prisvekst i landet.

Helsemyndigheter har advart om at virkningen av onsdagens streik vil bli verre enn den som ble holdt i desember, fordi flere ansatte blir tatt ut.

De forsikrer samtidig at i tilfeller av livstruende nødssituasjoner, som hjertestans eller alvorlige trafikkulykke, vil ambulanser fortsatt rykke ut. I mindre viktige tilfeller vil det ikke bli prioritert, og folk må da komme seg til sykehuset på egen hånd.

Vil vinne folket

Uttaket av ambulansepersonell, sjåfører og telefonoperatører er det siste i en bølge av streiker de siste månedene som har lammet transportsektoren og belastet Storbritannias allerede overbelastede offentlige helsevesen.

Statsminister Rishi Sunak og hans regjering ble onsdag anklaget for å aktivt sabotere samtalene med fagforeningsledere i et forsøk på å oppmuntre til streik og presse økonomien ytterligere.

Ifølge fagforeningsledere er regjeringens mål å vinne sympati blant folket, og slik rettferdiggjøre nylig innført lovgivning som vil svekke fagforeninger betraktelig i offentlig sektor og tvinge arbeidere tilbake på jobb.

Ønsker konstruktiv dialog

– Det er en bevisst politikk fra regjeringen for å senke lønningene til arbeidsfolk over hele spekteret – spesielt der de har innflytelse – for å gjøre dem fattigere. For meg er det sabotasje, og de ønsker at disse streikene skal fortsette, sa Mick Lynch, som leder den største fagforening for jernbanearbeidere, da han snakket til en komité av parlamentsmedlemmer.

Sunak, som onsdag holdt årets første spørretime, insisterte på at han ønsker en konstruktiv dialog med fagforeningene, men at lønnsavtaler ikke kan bidra til økt inflasjon. I oktober og november var inflasjonen i Storbritannia på rundt 11 prosent, det høyeste på over 30 år.

– Ingen ønsker å nekte fagforeningene frihet til å streike, men det er også viktig å balansere det med folks rett til å ha tilgang til livreddende helsetjenester, sa han.