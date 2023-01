Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, raser etter at det amerikanske forsvarsdepartementet tirsdag opplyste at ukrainske soldater skal på missiltrening i USA.

– Nok en bekreftelse på Washingtons faktiske involvering i den ukrainske konflikten, på de nazi-kriminelle i Kyiv sin side, sier Antonov til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass om treningsplanene.

Treningen skal foregå ved militærbasen Fort Sill i Oklahoma. Rundt hundre ukrainske soldater skal delta, skriver Newsweek.

– Det virkelige målet til administrasjonen er å påføre Russland så mye skade som mulig på slagmarken ved å bruke ukrainere som stedfortredere, sier Antonov og henviser til administrasjonen til president Joe Biden.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Svært avansert

Luftvernsystemet Patriot er blant de mest avanserte forsvarssystemene USA har i sitt arsenal. Patriot skal være i stand til å skyte ned ballistiske missiler, fly og droner, noe Russland benytter seg av i Ukraina.

Missilsystemet er et nøkkelelement i USA seneste støttepakke til Ukraina.

Støttepakken som ble kunngjort av det amerikanske forsvarsdepartementet i desember er verdt rundt 1,85 milliarder dollar, ifølge Newsweek.

Ukraina: Operativt innen et halvt år

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hevdet i desember at at Patriot-systemet vil være operativt i Ukraina innen et halvt år.

Vanligvis tar opplæringen i systemet opptil ett år, skrev NTB i desember.