London kaller inn til stormøte om krigsforbrytelser

Møtet arrangeres av Storbritannias visestatsminister Dominic Raab og Nederlands justisminister Dilan Yesilgöz-Zegerius.

Justisministre fra hele verden er invitert, og målet er å øke den økonomiske og praktiske støtten til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), skriver den britiske regjeringen i en pressemelding.

ICC samler bevis på overgrep og seksuell vold begått mot den ukrainske befolkningen i områder Ukraina har gjenvunnet fra Russland.

– Russiske styrker bør være klar over at handlingene deres ikke vil gå ustraffet hen og at vi vil fortsette å støtte Ukraina helt til vi har oppnådd rettferdighet, sier Raab i en uttalelse.