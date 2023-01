Ultraortodoks leder død i Israel

I en uttalelse skriver partiet at de er sjokkert og oppskaket over rabbinerens dødsfall. Israels innenriksminister Aryeh Deri, som tilhører partiet, sier et mørke har falt over verden.

Baadani var leder for Shas' høyeste organ, et råd av religiøse lærde. Partiet sluttet seg til Benjamin Netanyahus nye høyreradikale regjering i desember.

Netanyahu selv kaller Baadani «en stor lærd og åndelig leder,» mens president Isaac Herzog kaller hans død «et stort tap for toraens verden».

Rabbineren var svært viktig innen sefardisk jødedom i Israel, og bodde i den ultraortodokse byen Bnei Brak. Der ventes det at tusenvis vil komme i begravelsen hans.